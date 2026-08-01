Kostenlos schlemmen: Nutella verschenkt Tausende Gläser vor Neustädter Bahnhof
Dresden - Wenn es etwas gratis gibt, schauen die Menschen gern vorbei. Wenn es sich dabei um Leckereien von Nutella handelt, könnte man denken, die Leute würden nur so herbeistürzen. Der große Ansturm auf den Nutella-Truck, der am Freitag auf dem Schlesischen Platz in Dresden parkte, blieb jedoch vorerst aus.
Vielleicht waren es die schweißtreibenden Temperaturen, die die Menschen davon abhielten, den Truck der sonst so beliebten Nuss-Nougat-Creme zu überrennen. Tour-Teamleiter Peter Francsics (46) schien von der ersten Flaute jedoch nicht ganz überrascht.
Vor Ort erzählt er TAG24 von der Nutella-Tour, die derzeit in ganz Deutschland unterwegs ist und dabei verschiedenste Produkte des Aufstrichs verschenkt. "Das ist schon meine zweite Tour, ich war schon 2019 mit Ferrero unterwegs." Entsprechende Erfahrung bringt Francsics mit.
Dass aktuell in Sachsen Ferien sind und auch die Hitze zurückgekehrt ist, könnte die Nachfrage seiner Meinung nach am Freitagvormittag gedämmt haben. Nichtsdestotrotz ist er von der Schlemmer-Aktion überzeugt: "Es ist etwas ganz Besonderes."
Nachdem mit 20-minütiger Verspätung die Luke des Trucks geöffnet wurde, reihten sich auch die ersten Schaulustigen ein. Was Francsics und seine Crew an Leckereien im Gepäck hatte? "Wir haben Croissants, Muffins und Donuts. Eis haben wir leider nicht dabei", zählt der Teamleiter auf.
Vor allem die Croissants werden vor Ort ganz frisch aufgebacken. Die Tiefkühlprodukte jetzt im Sommer zu promoten sei Ziel der Aktion, erzählt der 46-Jährige weiter.
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Nutella-Truck tourt durch Deutschland und hat Tausende Gläser im Gepäck
Dass man bei der kostenlosen Aktion leer ausgeht, ist äußerst unwahrscheinlich. "Wir haben Tausende Produkte dabei. Von den kleinen Nutella-Gläschen sogar 14.000 Stück", so Francsics. Dass diese an einem Aktionstag alle über die Theke gehen, komme aber nur selten vor.
Lokale Promoter, die sich bei Ferrero beworben hatten, um Teil der Aktion zu werden, verteilen gleichzeitig im nahen Umkreis des Trucks die Mini-Gläser.
Bei aller Begeisterung rund um das Gebäck bleibt da noch die wichtigste Frage: Nutella mit oder ohne Butter? "Ohne Butter, entweder Butter oder Nutella. Ich finde, das verfälscht sonst den Geschmack", erklärt Peter Francsics überzeugt.
Und auch zu der heiklen Frage, welcher Artikel vor das Wort "Nutella" gehört, hat er eine klare Meinung: "Die Nutella."
Ob bereits die nächste Tour in den Startlöchern steht, könne der Teamleiter nicht sagen. "Das hängt von Ferrero und dem Budget der jeweiligen Abteilungen ab", sagt der 46-Jährige. Regelmäßig schicke der Süßwarenhersteller aber auch andere Marken auf Deutschlandtour, wie etwa Mon Chéri. Umso glücklicher sei er, dass diesmal wieder Nutella an der Reihe ist.
Titelfoto: Bildmontage: TAG24