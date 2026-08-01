Kostenlos schlemmen: Nutella verschenkt Tausende Gläser vor Neustädter Bahnhof

Dresden - Wenn es etwas gratis gibt, schauen die Menschen gern vorbei. Wenn es sich dabei um Leckereien von Nutella handelt, könnte man denken, die Leute würden nur so herbeistürzen. Der große Ansturm auf den Nutella-Truck, der am Freitag auf dem Schlesischen Platz in Dresden parkte, blieb jedoch vorerst aus.

Für Teamleiter Peter Francsics (46) ist es nicht die erste Nutella-Tour. Doch für ihn ist es immer noch etwas ganz Besonderes. © TAG24

Vielleicht waren es die schweißtreibenden Temperaturen, die die Menschen davon abhielten, den Truck der sonst so beliebten Nuss-Nougat-Creme zu überrennen. Tour-Teamleiter Peter Francsics (46) schien von der ersten Flaute jedoch nicht ganz überrascht.

Vor Ort erzählt er TAG24 von der Nutella-Tour, die derzeit in ganz Deutschland unterwegs ist und dabei verschiedenste Produkte des Aufstrichs verschenkt. "Das ist schon meine zweite Tour, ich war schon 2019 mit Ferrero unterwegs." Entsprechende Erfahrung bringt Francsics mit.

Dass aktuell in Sachsen Ferien sind und auch die Hitze zurückgekehrt ist, könnte die Nachfrage seiner Meinung nach am Freitagvormittag gedämmt haben. Nichtsdestotrotz ist er von der Schlemmer-Aktion überzeugt: "Es ist etwas ganz Besonderes."

Nachdem mit 20-minütiger Verspätung die Luke des Trucks geöffnet wurde, reihten sich auch die ersten Schaulustigen ein. Was Francsics und seine Crew an Leckereien im Gepäck hatte? "Wir haben Croissants, Muffins und Donuts. Eis haben wir leider nicht dabei", zählt der Teamleiter auf.

Vor allem die Croissants werden vor Ort ganz frisch aufgebacken. Die Tiefkühlprodukte jetzt im Sommer zu promoten sei Ziel der Aktion, erzählt der 46-Jährige weiter.