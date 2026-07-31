Die Staatlichen Kunstsammlungen ehren ihren Gründer

Dresden - Heute vor 500 Jahren wurde einer der wichtigsten Herrscher Sachsens geboren: Kurfürst August (1526–1586). Sein Name ist vielen zwar weniger geläufig als der seines Ur-Ur-Urenkels August des Starken, doch ohne ihn gäbe es die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) in ihrer heutigen Form vermutlich nicht. Mit zahlreichen Veranstaltungen erinnern die SKD in diesem Jubiläumsjahr an ihren Gründungsvater.

Kurfürst August in einem Gemälde Lucas Cranachs d. J. von 1565. © SKD, Elke Estel/Hans-Peter Klut

August war nicht nur einer der einflussreichsten Fürsten seiner Zeit, sondern auch leidenschaftlicher Sammler und begeisterter Tüftler. Er interessierte sich für Astronomie, Vermessung, Gartenbau und Technik ebenso wie für Kunstwerke.

Seine Kunstkammer vereinte Elfenbeinschnitzereien, Goldschmiedearbeiten, wissenschaftliche Instrumente, Werkzeuge und andere außergewöhnliche Objekte - ein Spiegel des Wissens und der Erfindungsgabe der Renaissance.

Charakter und Struktur der nunmehr 15 Sammlungen der SKD spiegeln das vielfältige Interesse des Kurfürsten bis heute.

August war auch selbst Objekt der Kunst: Mehrere Porträts des Kurfürsten stammen aus der Werkstatt von Lucas Cranach dem Jüngeren.

Privat war August mit der dänischen Prinzessin Anna verheiratet. Das Paar bekam 15 Kinder, von denen allerdings nur vier das Erwachsenenalter erreichten - im 16. Jahrhundert keine Seltenheit.