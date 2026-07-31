Plötzlich Interesse an Staustufe Děčín: Fährt Sachsen jetzt eine Kehrtwende beim Elbe-Ausbau?

Děčín/Dresden - Totgesagte leben länger: Nach jahrelanger Zurückweisung will Sachsens Regierung die Pläne für eine Staustufe an der Elbe bei Děčín neu bewerten - und rückt damit von ihrer strikten Ablehnung ab. Die Grünen toben und sprechen von einem Dammbruch.

Diese Visualisierung tschechischer Planer zeigt, wie das Staustufen-Projekt in Decin aussehen könnte. © Agentur RVCCR

Sachsens aktueller Umweltminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (55, CDU) ist in die Rolle des "Tabubrechers" geschlüpft und weicht vom Kurs seiner Vorgänger ab.

Bei einem Besuch in Tschechien hätten sich beide Seiten darauf verständigt, das Vorhaben "künftig eng zu begleiten und die ökologischen, wasserwirtschaftlichen und verkehrlichen Auswirkungen auf Basis der aktualisierten tschechischen Planungen neu zu bewerten", teilte Breitenbuchs Ministerium mit.

In der heiklen Angelegenheit lässt der CDU-Politiker allerdings seinen Staatssekretär Sören Trillenberg (49) sprechen.

"Die geplante Staustufe kann die Schifffahrt Richtung Prag verbessern, ohne die Verhältnisse für die Binnenschifffahrt auf sächsischer Seite spürbar zu beeinträchtigen", so der politische Beamte.