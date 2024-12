Oh, es riecht gut: Zu Gast in der Weihnachts-Druckerei in Dresden

Marwa (12, v.l.), Lilli (12) und Antonio (12) von der Schule zur Lernförderung am Leutewitzer Park verkosten die Kekse und schauen sich den Druck mal näher an. © Norbert Neumann

Ein besonderes Highlight: Plätzchen aus dem 3-D-Drucker. Genauer gesagt ein Teig in Form von rund fünf Zentimeter großen Tannenbäumen. Das Prozedere dauert nur wenige Minuten und schon liegt ein kleiner Tannenbaum im Drucker.

"Einige sehen schöner aus als andere", erklärt Daniela Einer (40), wissenschaftliche Mitarbeiterin der TU Dresden, mit einem Augenzwinkern.

Man könnte vermuten, dass zuvor in den Drucker Eier, Milch und Mehl gegeben werden und auf Knopfdruck ein fertiger Teig rauskommt. Nein, ganz so einfach ist es nicht. Den Teig mit ganz klassischen Zutaten muss man schon noch selbst machen und dann in ein Gefäß an der Seite des Druckers füllen.

Verkostet wurden die fertigen Leckereien von Kindern, und denen schien es zu schmecken - es wurde mehr als nur einmal in die Keksdose gegriffen.