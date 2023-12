Olympiasieger Liebscher-Lucz fliegt nach Florida – und nimmt dafür ordentlich Ärger in Kauf

Dresdens Ausnahme-Kanute Tom Liebscher-Lucz (30) arbeitet in Florida für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. © Agentur Sender und Empfänger/atlaztphoto

Denn zwar sind Töchterchen Zoey und seine Frau Dora (29) mit nach Florida in die Sonne geflogen, aber Familienmitglied Nummer vier, Labradorhündin Pommes, fehlt.

"Sie ist in Ungarn bei den Schwiegereltern. Sie haben zwei Schäferhunde - sie wird sauer sein." Der siebenfache Weltmeister weiß aber, dass sie noch saurer gewesen wäre, wenn sie fürs Flugzeug in die "Box gesteckt" worden wäre.

"Es könnte sein, dass Pommes also verpasst, dass die gut zehn Monate alte Zoey von selbst stehen kann", verrät Tom.



Wichtig ist aber, dass es der Kanute nicht verpasst und jetzt im Camp von Melbourne die fast komplette Familie bei sich hat.

"Es ist schön, dass ich meine Familie mitnehmen konnte. Dadurch findet die Freizeit mehr am Stand statt als am Laptop", so der 30-Jährige. "Wir genießen die Sonnenstrahlen. Gehen mal in den Zoo oder kaufen Weihnachtsgeschenke."