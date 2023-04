Ostern wird keinem langweilig: Wir haben 14 Tipps fürs Wochenende

Wir haben 14 Tipps für Dresden und Umgebung zu Ostern.

Von Annett Daube

Wir wünschen Euch mit unseren bunten Oster-Ausflugstipps ein schönes und frühlingshaftes Wochenende!

Street Food

Dresden - Street Food ist on tour und am Osterwochenende auf der Prager Straße zu Gast. Besucher erwartet eine kulinarische Weltreise am Samstag und Ostersonntag von 11 bis 22 Uhr, am Ostermontag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf der Prager Straße gibt es am Wochenende jede Menge zu essen. © Norbert Neumann

Bauernmarkt

Leisnig - Ein Bauernmarkt im Kloster Buch bietet am Samstag von 9 bis 15 Uhr frische Erzeugnisse direkt vom Händler sowie handwerkliche und kunsthandwerkliche Produkte an. Um 13 Uhr wird eine Führung durch die Klosteranlage angeboten.

Vogelwiese

Dresden - Frühlingszeit ist Rummelzeit in Dresden. Auf dem Volksfestgelände auf der Pieschener Allee hat die "Vogelwiese" geöffnet (am Samstag von 14 bis 23, am Sonntag von 14 bis 22 und am Montag von 15 bis 22 Uhr). Nicht nur das Riesenrad, der Autoscooter oder der Breakdancer, auch eine schrille Geisterbahn erwartet die Besucher.



Auf dem Rummel wartet auch diese Achterbahn auf Euch. © Norbert Neumann

Havana Nights

Dresden - Auf der Cockerwiese (Herkulesallee 1) gastiert die kubanische Tanz- und Akrobatik-Show "Havana Nights" und reißt mit einer Mischung aus Salsa, Merengue, Hip-Hop, Breakdance und kubanischer Zirkustradition das Publikum von den Sitzen. Tickets zum Beispiel unter Reservix ab 17,50/9,99 Euro.

Nonnenflucht

Grimma - Vor 500 Jahren floh Katharina von Bora mit weiteren acht Nonnen in der Nacht zum Ostersonntag 1523, nachdem sie mit den Lehren von Martin Luther in Berührung gekommen war, aus dem Zisterzienser-Kloster Nimbschen nach Wittenberg. Das Kloster feiert am Sonnabend die "Nonnenflucht" mit einem Familienfest. Ab 14 Uhr werden Schaukämpfe, Gästeführungen, Musik, ein Handwerkermarkt und eine szenische Aufführung zur Nonnenflucht angeboten. Der Eintritt ist frei.

Eisenbahnwelten

Rathen - Sie drehen wieder ihre Runden! Die Modelleisenbahnen in den Eisenbahnwelten Rathen. Auf der 4740 Meter langen Gleisanlage wurde alles wieder flott gemacht für die neue Saison. So sind auch neue Modellgebäude entstanden, die bestaunt werden wollen. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr von Karsamstag bis Ostermontag. Eintritt: 9/2/5/8/Familien 20 Euro.

Die Eisenbahnwelten Rathen sind Ostern geöffnet. © Daniel Förster

Ostern im Kees'schen Park

Markkleeberg - Um 14 Uhr beginnt am Samstag im Kees'schen Park ein Ostermarkt, auf dem besonders die kleinen Gäste viel Freude haben werden. Eine Bastelstraße, Kinderschminken, eine österliche Zaubershow und ab 17 Uhr das traditionelle Eiersuchen gehören zum Programm. Fürs Kulinarische sorgen "Brot & Kees", für Swing-Musik Miss Daisy und ihre Band. Eintritt: frei.

Osterwasser in der Heide

Dresden - Das Landgut Hofewiese freut sich auf Besucher am Osterwochenende. Es hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet und lockt vor allem am Sonntag mit dem alten Brauch, dem Osterwasser-Holen, in die Heide. Ab 5.15 Uhr hat der Biergarten am Sonntag geöffnet, um 5.40 Uhr geht es zum Osterwasser-Schöpfen, die Frauen sollten sich auf dem Rückweg im Schweigen üben. Am Ostermontag ist Familientag mit Bastelstube, Kinderoster-Reiten und Puppentheater. Der Eintritt ist frei.



Zoobesuch

Dresden - Im Dresdner Zoo warten so spannende Angebote wie ein Bienenquiz, ein Oster-Bingo und zahlreiche Aktionen auf die kleinen und großen Gäste. Am Karsamstag und Ostersonntag können sich die Kinder schminken lassen, am Sonntag Samenbomben basteln und die Tiertreffpunkte aufsuchen. Das komplette Programm unter zoo-dresden.de. Eintritt: 16/8/11/Familien 43 Euro.



Im Dresdner Zoo gibt es zahlreiche Attraktionen. © Eric Münch

Kletterwald-Spaß

Königstein - Der Osterhase versteckt Schokolade im Kletterwald Königstein. Wer flott seinen gewählten Parcours klettert, findet sie, die süßen Hasen. Der Park hat von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Preise ab 18/14 Euro. Genaue Informationen unter kletterwald-koenigstein.de.

Ostermesse

Leipzig - Der Ostermarkt und die Historische Leipziger Ostermesse beleben die Leipziger Innenstadt am Osterwochenende von 10 bis 20 Uhr. Neben Tavernen und Garküchen, die zum Verweilen und Genießen einladen, sorgen Jongleure, Komödianten, Stelzenkünstler und Musikanten für Unterhaltung. Im Salzgässchen findet ein kleiner, französischer Gourmet-Markt statt. Eintritt: frei.

In Leipzig findet in der Innenstadt wieder die Leipziger Ostermesse statt. © Stadt Leipzig

Ostern in der Geheimen Welt

Neisseaue - In der "Geheimen Welt von Turisede" ist Ostern was los! Osterfeuer, Riesen-Osterei-Eierei, Turisedische Musterschafe, Blumen-Bombenbau für den Frieden, Dachauftrieb der neuen Kälber, Hühnergottorakel und Osterwasserzeremonie - ein buntes Osterwochenende kann erlebt werden. Eintritt: 19,50/14,50/16,50 Euro. Weitere Infos unter turisede.com.

Haus Schminke

Löbau - Eines der bedeutendsten deutschen Architekturschöpfungen der Zwischenkriegszeit ist das Haus Schminke in Löbau. Zum Osterfest kann es täglich von 12 bis 17 Uhr besucht werden. Täglich finden um 13 und 15 Uhr öffentliche Führungen statt. Diese sind möglichst anzumelden unter stiftung-hausschminke.de. Eintritt: 7/5/Familine 18 Euro. Teilnahme an der Führung 10/8/25 Euro.

Mittelalterliches Ostern

Freital - Das Mittelalterliche Osterspektakulum auf Schloss Burgk verspricht historisches Markttreiben mit Handwerkern, Spielleuten, Ritterspielen und Gauklern. Jeweils von 10 bis 19 Uhr wird das Publikum aufs Beste unterhalten und beköstigt. Eintritt: 9/6 Euro.