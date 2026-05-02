02.05.2026 06:41 Perfekter Samstag? Das geht in Dresden und Umgebung!

Wer am Samstag in Dresden und Region noch nichts vor hat, wird bei diesen acht Tipps vielleicht fündig!

Von Dana Peter, Maxima Michael

Dresden - Das Wetter am Wochenende ist für die meisten wohl ein Traum: Sonne begleitet von Temperaturen bis zu 25 Grad! Dass man da wohl besser nicht zu Hause bleibt, ist wohl klar. Passend dazu haben wir tolle Tipps für Veranstaltungen in Dresden und Umgebung!

Feuerwehr feiert

Tharandt - 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tharandt müssen gefeiert werden: am Sonnabend ab 10 Uhr an und in der Kuppelhalle (Pienner Straße 13). Dem Festakt folgt ein Frühschoppen mit dem Feuerwehrblasorchester Wilsdruff. Zudem gibt's eine Feuerwehrausstellung, eine Hüpfburg, Animation und ein Infomobil des Landesfeuerwehrverbandes sowie eine Blaulichtmeile samt Live-Musik und Kinderprogramm. Eintritt frei. Infos unter: kuppelhalle.com

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Feuerwehr-Fans aufgepasst: In Tharandt dreht sich am Samstag alles rund um Euer Lieblingsthema. (Archivfoto) © Roland Halkasch

Letzte Rummelrunde

Dresden - Auf dem Volksfestgelände an der Pieschener Allee steigt das Frühlingsfest-Finale. Auf Dresdens ältestem Jahrmarkt locken ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die Familie. Das Dresdner Frühlingsfest ist am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 14 Uhr geöffnet. Infos unter: rummel-dresden.de

Die Rummel-Zeit neigt sich nun dem Ende zu. © Steffen Füssel

Gartenbahntreffen

Lichtenstein - Normalerweise tuckert die Gartenbahn der Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) alleine durch die Gegend. An diesem Wochenende hat sie aber Verstärkung. Denn beim Gartenbahntreffen gesellen sich jeweils von 11 bis 17 Uhr einige weitere Exemplare dazu. Ihre landschaftlich reizvolle Strecke führt vorbei an den berühmten Bauwerken der Weltmetropolen im Maßstab 1:25. Eintritt: 16 Euro, für Kinder ab fünf Jahren 12 Euro. Tipp: Am Sonntag gibt's zusätzlich einen Miniwelt-Flohmarkt (10 bis 17 Uhr). Infos unter: miniwelt.de

Beim Gartenbahntreffen könnt Ihr mehr Exemplare als sonst begutachten. (Archivfoto) © Ralph Kunz

Filmbörse

Dresden - Die 15. Dresdner Filmbörse steigt am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr im Cineplex-Kristallpalast (St. Petersburger Straße 24a). Neben Filmprogrammen, Kinoplakaten, Autogrammkarten und Starfotos gibt es auch DVDs, Videokassetten, Filmbücher, Filmmagazine, Comics und Sammelbilder. Zudem haben Kinofans die Möglichkeit, mit Sammlern von Raritäten ins Gespräch zu kommen. Auch eine Versteigerung ist geplant. Eintritt frei.

Allen Filmliebhabern wird bei der Filmbörse im Cineplex-Kristallpalast am Samstag das Herz aufgehen. (Archivfoto) © Petra Hornig

Badfest im Freibad Kötitz

Coswig - Im Freibad Kötitz (Brockwitzer Straße 33) findet am Samstag von 12 bis 22 Uhr ein Badfest statt. Mehrere DJs und Musikanten begleiten Euch durch einen erlebnisreichen Tag. Außerdem dürfen sich Groß und Klein über tolle Aktionen wie den Mitmach-Zirkus und Kinderschminken oder auch die Bücher-Börse freuen. Für Speisen und Getränke ist selbstverständlich gesorgt! Das Fest wird von einem wunderschönen Feuerwerk beendet. Eintritt frei. Infos unter: www.badesee-coswig.de

Leckere Speisen und Getränke, Musik und tolle Aktionen – das gibt es am Samstag im Freibad Kötitz. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Familien-Walpurgis in der Hofewiese

Dresden-Langebrück - Hexen, Schauder, Walpurga! In der Hofewiese bei Dresden-Langebrück (Gänsefuss 55) findet am Samstag von 14 bis 19 Uhr ein ganz besonderes Fest passend zur vorangegangenen Walpurgis-Nacht statt. Der Biergarten wird schön geschmückt, es wird ein Hexenfeuer und sogar eine Hexendisco geben. Über die Stunden verteilt gibt es weitere tolle Highlights, wie das Ponyreiten und ein Puppentheater. Eintritt frei. Infos unter: landgut-hofewiese.de

In der Hofewiese findet am Samstag ein ganz besonderes Fest statt. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Krakenfest

Dresden - Am Sonnabend steigt ab 19 Uhr in der GrooveStation (Katharinenstraße 11–13) das "Krakenfest 2026": acht Bands, zwei Partys, viele DJs und jede Menge Poster-Art. Mit Tourdeforce, Baits, 13SUNS, Hi Mum. Plus Aftershow und Postershow mit The Raw Stuff. Eintritt: 32,20 Euro. Infos unter: groovestation.de

In der GrooveStation steigt am Samstagabend das "Krakenfest 2026". (Symbolfoto) © PR

Die Kakadu Schlagernacht

In der Kakadu Bar steigt am Samstag die tolle Schlagernacht! (Symbolfoto) © 123RF/deagreez