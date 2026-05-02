Perfekter Samstag? Das geht in Dresden und Umgebung!
Dresden - Das Wetter am Wochenende ist für die meisten wohl ein Traum: Sonne begleitet von Temperaturen bis zu 25 Grad! Dass man da wohl besser nicht zu Hause bleibt, ist wohl klar. Passend dazu haben wir tolle Tipps für Veranstaltungen in Dresden und Umgebung!
Feuerwehr feiert
Tharandt - 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Tharandt müssen gefeiert werden: am Sonnabend ab 10 Uhr an und in der Kuppelhalle (Pienner Straße 13). Dem Festakt folgt ein Frühschoppen mit dem Feuerwehrblasorchester Wilsdruff. Zudem gibt's eine Feuerwehrausstellung, eine Hüpfburg, Animation und ein Infomobil des Landesfeuerwehrverbandes sowie eine Blaulichtmeile samt Live-Musik und Kinderprogramm. Eintritt frei. Infos unter: kuppelhalle.com
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Letzte Rummelrunde
Dresden - Auf dem Volksfestgelände an der Pieschener Allee steigt das Frühlingsfest-Finale. Auf Dresdens ältestem Jahrmarkt locken ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die Familie. Das Dresdner Frühlingsfest ist am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 14 Uhr geöffnet. Infos unter: rummel-dresden.de
Gartenbahntreffen
Lichtenstein - Normalerweise tuckert die Gartenbahn der Miniwelt Lichtenstein (Chemnitzer Straße 43) alleine durch die Gegend. An diesem Wochenende hat sie aber Verstärkung. Denn beim Gartenbahntreffen gesellen sich jeweils von 11 bis 17 Uhr einige weitere Exemplare dazu. Ihre landschaftlich reizvolle Strecke führt vorbei an den berühmten Bauwerken der Weltmetropolen im Maßstab 1:25. Eintritt: 16 Euro, für Kinder ab fünf Jahren 12 Euro. Tipp: Am Sonntag gibt's zusätzlich einen Miniwelt-Flohmarkt (10 bis 17 Uhr). Infos unter: miniwelt.de
Filmbörse
Dresden - Die 15. Dresdner Filmbörse steigt am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr im Cineplex-Kristallpalast (St. Petersburger Straße 24a). Neben Filmprogrammen, Kinoplakaten, Autogrammkarten und Starfotos gibt es auch DVDs, Videokassetten, Filmbücher, Filmmagazine, Comics und Sammelbilder. Zudem haben Kinofans die Möglichkeit, mit Sammlern von Raritäten ins Gespräch zu kommen. Auch eine Versteigerung ist geplant. Eintritt frei.
Badfest im Freibad Kötitz
Coswig - Im Freibad Kötitz (Brockwitzer Straße 33) findet am Samstag von 12 bis 22 Uhr ein Badfest statt. Mehrere DJs und Musikanten begleiten Euch durch einen erlebnisreichen Tag. Außerdem dürfen sich Groß und Klein über tolle Aktionen wie den Mitmach-Zirkus und Kinderschminken oder auch die Bücher-Börse freuen. Für Speisen und Getränke ist selbstverständlich gesorgt! Das Fest wird von einem wunderschönen Feuerwerk beendet. Eintritt frei. Infos unter: www.badesee-coswig.de
Familien-Walpurgis in der Hofewiese
Dresden-Langebrück - Hexen, Schauder, Walpurga! In der Hofewiese bei Dresden-Langebrück (Gänsefuss 55) findet am Samstag von 14 bis 19 Uhr ein ganz besonderes Fest passend zur vorangegangenen Walpurgis-Nacht statt. Der Biergarten wird schön geschmückt, es wird ein Hexenfeuer und sogar eine Hexendisco geben. Über die Stunden verteilt gibt es weitere tolle Highlights, wie das Ponyreiten und ein Puppentheater. Eintritt frei. Infos unter: landgut-hofewiese.de
Krakenfest
Dresden - Am Sonnabend steigt ab 19 Uhr in der GrooveStation (Katharinenstraße 11–13) das "Krakenfest 2026": acht Bands, zwei Partys, viele DJs und jede Menge Poster-Art. Mit Tourdeforce, Baits, 13SUNS, Hi Mum. Plus Aftershow und Postershow mit The Raw Stuff. Eintritt: 32,20 Euro. Infos unter: groovestation.de
Die Kakadu Schlagernacht
Dresden - Ihr seid herzlich eingeladen, den Samstagabend mit tollen Schlager-Klassikern ausklingen zu lassen! In der Kakadu Bar im Dresdner Parkhotel (Bautzner Landstraße 7) werden die besten Hits gespielt – bunt gemischt aus der heutigen Zeit und von damals. DJ Mario füllt den Raum mit viel Charme und sorgt dabei für beste Laune. 34,99 Euro für Sitzplatzreservierungen, 8,99/10 Euro normal. Infos und Tickets unter: parkhotel-dresden.de
TAG24 wünscht Euch einen erlebnisreichen Samstag!
Titelfoto: Ralph Kunz; Petra Hornig; picture alliance/dpa; 123RF/deagreez