Zirkus mit ganz viel Geschichte kommt nach Freital: "Ich wurde in einem Wohnwagen zur Welt gebracht"
Freital - Feuerschluckende Menschen, dressierte Ponys und spektakuläre Luftakrobatik: Vom 1. bis 10. Mai gastiert die "Circus Arena" in Freital (Burker Festplatz) und lädt zu einer vielfältigen Show ein.
"Unser Ensemble besteht aus 20 Personen - darunter Artisten aus Polen und der Ukraine", erklärt Junior-Chef Gitano Frank (36). Die Vorstellung bietet eine Mischung aus Artistik, Hula-Hoop, Luftakrobatik am Tuch und Sprungbrett-Nummern.
Zusätzlich werden die Künstler von fast 30 tierischen Helfern begleitet: "Ob Hunde, die durch einen Feuerreifen springen, oder mächtige Kamele - bei uns gibt es viel zu sehen", betont der 36-Jährige.
Das Besondere: Hinter dem augenscheinlich gewöhnlichen Tournee-Betrieb steckt weitaus mehr als man glauben mag. "Der Zirkus wird bereits von sechs Generationen begleitet", fügt er hinzu.
Senior Georg (84), Großvater von Gitano, arbeitet bereits mehrere Jahrzehnte in der Manege und gilt als "alter Hase" in der Branche. "Ich wurde in einem Wohnwagen zur Welt gebracht", berichtet der 84-Jährige.
Für ihn sei ein Leben ohne die Manege kaum vorstellbar. Früher als Clown wirkt er heute als Moderator mit. Auch Georgs Urenkel Giordano (10) und Santino (13) zeigen mit Hunden und Ponys, was in ihnen steckt.
Die Vorstellung findet mehrmals wöchentlich ab 16 Uhr statt. Freitags gilt ein Sonderpreis von 15 Euro pro Person. Weitere Infos findest Du unter: www.circus-arena.com.
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Er ist weitaus mehr als ein gewöhnlicher Zirkus
Zuletzt rückte die "Circus Arena" durch den mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilm "Zirkuskind" in den Vordergrund der Öffentlichkeit. Das Werk, welches seine Premiere auf der Berlinale feierte, wurde unter anderem mit dem renommierten Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet.
Auch die kulturelle Bedeutung der "Circus Arena" wurde offiziell gewürdigt: Seit 2024 gehört er als anerkannter Teil der Zirkuskunst zum immateriellen Kulturerbe Deutschlands.
Keine Zeit für den Live-Termin? Kein Problem: Vom 29. Mai bis zum 14. Juli ist die Manege auf der Dresdner Cockerwiese (Herkulesallee 1) zu finden.
Titelfoto: Fotomontage/Thomas Türpe