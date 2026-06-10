Dieser Dresdner macht Pfandsammeln zur Schatzsuche

Dresden - Wer in Dresden unterwegs ist, kennt sie: die leeren Pfandflaschen auf Parkbänken, Wiesen oder am Straßenrand. Was viele achtlos liegen lassen, wurde für Sammy Zimmermanns (48) aus Löbtau zur Idee für ein ungewöhnliches Herzensprojekt. Mit seiner App "Pfandpirat" macht er aus dem Pfandsammeln eine digitale Schatzsuche.

Sammy Zimmermanns (48) treibt die Entwicklung seiner App immer weiter voran. © Steffen Füssel

"Eigentlich hat alles mit meiner Gesundheit angefangen", erzählt Zimmermanns im Gespräch mit TAG24. Im Frühjahr vergangenen Jahres musste sich der Dresdner mehr bewegen und begann, regelmäßig lange Spaziergänge durch die Stadt zu unternehmen.

"Ich bin oft zehn Kilometer oder mehr durch Dresden gelaufen. Dabei ist mir immer wieder aufgefallen, wie viele Pfandflaschen überall herumstanden. Nach einer Runde hatte ich schon einige Euro zusammen."

Dann kam die Idee, die ihn nicht mehr losließ. Also setzte er sich zu Hause an den Rechner. "Zuerst habe ich mir nur eine ganz einfache App gebaut. Aber irgendwann wurde daraus ein richtiges Spiel."

Heute heißt diese App "Pfandpirat" und hat mit Käpt'n Kork sogar ein eigenes Maskottchen.