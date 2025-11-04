67.800 Dresdner leben mit Armutsrisiko: Überraschend, wo wie meisten Wohlhabenden wohnen

Dresden - Vielen Dresdnern treibt der Gedanke an Weihnachtsgeschenke oder die nächste Nebenkostenabrechnung den Schweiß auf die Stirn. Laut einer Umfrage gilt jeder achte Stadtbewohner als armutsgefährdet – eine Gruppe ist besonders betroffen.

Tafel-Landeschef Stephan Trutschler (64) berichtet von immer mehr Rentnern an der Ausgabe. © Holm Helis

Die höchsten Anteile Wohlhabender finden sich überraschenderweise in Briesnitz (23 Prozent), gefolgt von Blasewitz, Loschwitz, Plauen und der Neustadt (je rund 22 Prozent). In Prohlis dagegen stehen 37 Prozent Armutsgefährdete nur vier Prozent Wohlhabenden gegenüber.

Fragen nach Armut und Wohlstand stellte Linken-Stadtrat André Schollbach (46) kürzlich der Stadtverwaltung. In ihrer Antwort verweist sie auf die Kommunale Bürgerumfrage von 2024: 6200 Dresdner wurden zu Themen wie Lebensqualität, Verkehr und persönlichen Finanzen befragt.

Das Ergebnis: Etwa 67.800 Menschen (12 Prozent) in 47.600 Haushalten (15 Prozent) leben mit Armutsrisiko, viele davon in Prohlis und Gorbitz. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) von ihnen bekommt staatliche Unterstützung, etwa Bürgergeld oder Grundsicherung im Alter.

Für einen Einpersonenhaushalt liegt der amtliche Schwellenwert der Armutsgefährdung bei 1320 Euro netto. Grundlage ist das sogenannte Äquivalenzeinkommen – ein Maß, das das verfügbare Einkommen auf die Haushaltsgröße umrechnet, um Lebensverhältnisse vergleichbar zu machen. In Dresden beträgt es durchschnittlich 2200 Euro.