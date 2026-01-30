Aktivisten stören Stadtrat: Plötzlich fallen Flugblätter von der Tribüne

Dresden - Protestaktion im Stadtrat. Kurz nach Beginn der Sitzung im Dresdner Rathaus am Donnerstagnachmittag störten rund ein Dutzend Aktivisten von der Besuchertribüne aus lautstark das Geschehen.

Banner und Flugblätter: So protestierten die Störer von der Zuschauertribüne im Stadtrat. © Eric Münch

Dazu hissten sie Banner ("Defend Kurdistan") und warfen Flugblätter in den Saal hinunter.

Darin thematisieren sie Angriffe der Übergangsregierung in Syrien und verbündeter, teils islamistischer Milizen auf kurdische Gebiete, insbesondere in der Region Rojava (Nordostsyrien), die (noch) unter Selbstverwaltung steht.

"Einstehen für Menschlichkeit. Humanitäre Katastrophe in Rojava verhindern", lautet die Kernbotschaft auf den Papieren.

OB Dirk Hilbert (54, FDP) verwies die Störer nach wenigen Sekunden des Saales, schaltete den Wachdienst des Rathauses ein, der sie nach draußen führte.