Zensur im Stadtrat? Dresdner Rathaus greift wegen Satiriker zu ungewöhnlichem Mittel

Dresden - Ein weiterer Zwischenfall sorgte während der Sitzung für Ärger. So ließ die Stadtverwaltung offenbar ein Bild, das Stadtrat Max Aschenbach (40, Die Partei) für seine kritische Buga-Rede auf der Leinwand zeigen wollte, grundlegend ändern - informierte den gewählten Volksvertreter nicht mal darüber.

"NICHT WITZIG": So sah das von der Verwaltung geänderte Bild im Stadtrat aus. © Hermann Tydecks

Tote Pferde, ein Porträt von OB Dirk Hilbert (54, FDP), "Buga '33" in SS-Runen-ähnlicher Typografie und das Statement "Wir verpatzen Zukunft": Das war auf dem Originalbild zu sehen, das der Satire-Politiker zur visuellen Unterstützung der Rede vorbereitet und dafür bei der Verwaltung vorab eingereicht hatte.

Am Rednerpult fiel Aschenbach dann aus allen Wolken: Ein Känguru-Warnschild und ein fetter "NICHT WITZIG"-Aufdruck (sollte wohl ebenfalls eine satirische Anspielung auf die "Känguru-Chroniken" sein) verdeckten wesentliche Teile des Bildes.

Der Stadtrat forderte eine Erklärung. "Ist wahrscheinlich hier der Bildschirmschoner gewesen", entgegnete Hilbert spöttisch. Aschenbach bezeichnete das als "erbärmlich", hielt danach seine Rede.

Tags darauf sprach er von einem "zensierenden Geschmacksurteil" und forderte in einer Mitteilung seiner PVP-Fraktion das Rathaus auf, "Verantwortung für den rechtswidrigen Eingriff in die politische Kommunikation und Meinungsfreiheit" zu übernehmen und die Rechtsgrundlage zu benennen.