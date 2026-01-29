Gedenkstätte am Alten Leipziger Bahnhof: So hat der Stadtrat jetzt entschieden

Dresden - Obwohl sich der Rat im Grunde einig ist, dass am Alten Leipziger Bahnhof in der Neustadt ein Begegnungsort und Gedenkstätte für die zur NS-Zeit von hier aus deportierten Juden errichtet und betrieben werden soll, herrscht vor Ort Stillstand.

Auf dem Areal am Alten Leipziger Bahnhof herrscht Stillstand. © Norbert Neumann

Größtes Problem: Das Areal gehört Globus. Seit Jahren verhandelt die Verwaltung über einen Grundstückstausch mit dem Unternehmen, bislang ohne Ergebnis. Am Donnerstagabend stritten die Räte, wie das wackelnde Projekt gerettet werden könnte.

Ein von der Verwaltung beauftragter Verein hatte zwar bereits ein Nutzungskonzept für Bildungsangebote und Forschungsarbeit entwickelt. Das sah jedoch jährliche Kosten von 1,6 Millionen Euro (mit 18,5 Personalstellen) vor, was zu weiterem Streit im Rat und letztlich monatelanger Uneinigkeit führte. Auch die kurzfristige Freigabe von 100.000 Euro für die Vereins-Projektarbeit scheiterte zuletzt.

Darüber zeigte sich die PVP-Fraktion "fassungslos", kritisierte die rechten Ratsfraktionen und setzte sich dafür ein, dass der Verein schnellstmöglich Geld für seine laufende Arbeit erhalte.

Team Zastrow (TZ) warnte vor hohen Kosten, mangelnder Transparenz des Konzepts, wollte die Entscheidung letztlich vertagen.