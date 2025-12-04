Wann startet der Ausbau der Königsbrücker Landstraße?

Dresden - Anfang Oktober gab die Landesdirektion Sachsen grünes Licht für den Ausbau der Königsbrücker Landstraße in Klotzsche. Bis das Projekt umgesetzt wird, könnten jedoch noch Jahre vergehen.

Der Asphalt entlang der Straßenbahnschiene ist aufgebrochen: Die Königsbrücker Landstraße in Klotzsche wartet auf eine Sanierung. © Ove Landgraf

Die Sanierung soll in zwei Schritten erfolgen: Für den ersten Bauabschnitt zwischen Darwinstraße und Arkonastraße werden die Kosten aktuell auf rund 18 Millionen Euro geschätzt.

Der Baustart in Dresden könnte in der zweiten Jahreshälfte 2027 liegen.

Allerdings ist weder im Haushalt 2025/26 noch im Mittelfristplan bis 2029 Geld für die Königsbrücker Landstraße vorgesehen.

Lediglich die Finanzierung der Planung ist gesichert. Das teilte das Rathaus in der Antwort auf eine Anfrage von SPD-Stadtrat Stefan Engel (33, SPD) mit.