Bau auf! Viel Bewegung in Dresdner Schullandschaft

Rund 1000 Schüler werden den Komplex nutzen - auch das BSZ Elektrotechnik, dessen Standort am Strehlener Platz überlastet ist. Der geplante Neubau in Prohlis soll bis 2028 fertig werden.

So bekommt etwa die 49. Grundschule in Plauen eine Turnhalle mit Deckenplatten und Wänden aus Carbonbeton - ein Pilotprojekt mit Signalwirkung für den Schulbau in Deutschland. Direkt daneben wird zudem die denkmalgeschützte DDR-Turnhalle von 1968 saniert.

Die Kosten dafür belaufen sich auf 14,6 Millionen Euro.