ÖPNV, Brücken, Radwege: So wünschen Dresdner sich den Verkehr der Zukunft

Dresden - Daumen hoch, runter oder Enthaltung: Über 12.500 Bürger stimmten beim "mobivote" über 70 Maßnahmen für den Verkehr der Zukunft ab. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Die Umfrage zeigt auch, was sich Senioren, Autofahrer oder auch Frauen am meisten wünschen.

Ob mit Auto, Rad, Bahn oder zu Fuß: Beim "Mobivote" wurde an alle Verkehrsteilnehmer gedacht. © Steffen Füssel

Vorausgegangen war eine jahrelange Planung für den neuen Mobilitätsplan 2035+ (der aktuell gültige ist über zwölf Jahre alt) mit breiten Beteiligungsformaten. Resultat waren 70 Maßnahmen zu verschiedenen Themenfeldern wie Autoverkehr, Rad, ÖPNV, Stadtraumgestaltung und Co.

Vier Wochen lang lief die (nicht repräsentative) Umfrage, gut 12.550 Teilnehmer (darunter auch Kids aus 17 Schulen, wo Workshops liefen) stimmten anonym ab, schrieben 4200 Anmerkungen.

"Manchmal ein unfreundlicher Satz, manchmal umfangreich über mehrere Themen", fasst Verkehrsplaner Axel Wittkuhn (44) zusammen. Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) sprach von einer "beeindruckend hohen Beteiligung".

Keine der 70 Maßnahmen wurde abgelehnt oder fiel durch.