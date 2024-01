Beschlossen! Neuer Schulnetzplan kommt, Kita-Gebühren sinken

Anstatt Schulschließungen soll die pädagogische Arbeit verbessert werden. © Kristin Schmidt

Anders als bei früheren Schulnetzplanungen, will Donhauser keine Schulen schließen - trotz in den kommenden Jahren zunächst sinkender Schülerzahlen der Eingangsklassen, was an den seit Jahren sinkenden Geburten liegt.

So fällt die Zahl der Grundschüler von zuletzt 5232 auf 3907 im Schuljahr 2028/29. An den weiterführenden Schulen steigt die Zahl zunächst noch auf 4745 (2026/27), sinkt dann im Folgejahr auf 4621 Schüler. Die so frei werdenden Mittel sollen auch für die pädagogische Arbeit genutzt werden, so Donhauser.

Eine Unsicherheit bei den Planungen sind die Prognosen der Flüchtlingszahlen. 2023 lernten rund 1300 ukrainische Schüler in 56 Klassen.