SPD-Fraktions-Chefin Dana Frohwieser: "Die Stadt muss endlich ins Machen kommen!"

Dana Frohwieser (46, SPD) im TAG24-Gespräch mit Lennart Zielke (27, l.) und Paul Hoffmann (30). © Eric Münch

TAG24: In knapp einem Jahr ist die Kommunalwahl in Dresden. Was hat sich die SPD für diese Wahl vorgenommen?

Dana Frohwieser: Ganz klar: Die SPD-Fraktion muss wieder deutlich größer werden. Wir haben mit unserer Sacharbeit der letzten Jahre dafür gute Voraussetzungen geschaffen. Besonders wichtig sind uns die Themen Bildung und soziale Infrastruktur. Der Zuwachs aus der Linkspartei und der CDU gibt uns recht.

TAG24: Sie stellten bis zum Herbst 2022 mit Peter Lames einen eigenen Beigeordneten für Finanzen. Streben Sie so eine Besetzung nach der Wahl erneut an?

Dana Frohwieser: Es geht aus unserer Sicht jedenfalls nicht, dass die Verantwortung für die Finanzen beim Oberbürgermeister liegt. Das ist zu viel Macht in einer Person. Das sieht man jetzt schon bei der Haushaltssperre: Hilbert ist die Aufgabe bereits entglitten.

TAG24: Wo sollten denn Schwerpunkte in der Haushaltspolitik gesetzt werden?

Dana Frohwieser: Die Sperre gehört aufgehoben. Keine andere Stadt in Sachsen geht diesen Weg, nachdem am selben Tag eine Einigung zwischen Kommunen und Freistaat erfolgt war. Sie trifft pauschal soziale Angebote, Jugendarbeit, Sport, Förderung von Clubs und Stadtteilprojekten. Das ist verheerend. Dabei ist das für Dresden prognostizierte Defizit auch selbstgemacht.