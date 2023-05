Besuch an Dresdens derzeit einzigem Container-Dorf in Sporbitz

Dresden - Seit Wochen ringt Dresden um die richtige Unterbringung von Geflüchteten. Um eine erneute Belegung von Sport- und Messehallen zu vermeiden, plant das Rathaus, Flüchtlinge in sogenannten Container-Dörfern unterzubringen - wogegen sich in den Ortsteilen teils heftiger Widerstand äußert. Am heutigen Donnerstag soll der Stadtrat über das Konzept beschließen. Doch wie sieht das Leben in und mit solchen Unterkünften aus? Im Stadtteil Sporbitz steht Dresdens derzeit einziges Container-Dorf.