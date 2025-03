Blitzer-Fahrt von Kultusminister Clemens: Das droht dem CDU-Politiker jetzt

Nach der Blitzer-Fahrt von Sachsens Kultusminister Conrad Clemens will ein Richter den Politiker zur Verkehrsschulung schicken.

Von Steffi Suhr

Dresden/Weißwasser - Das Gezerre um die Blitzer-Fahrt von Sachsens neuem Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) geht weiter. Zwar wurde am Montagmorgen nicht, wie geplant, am Amtsgericht Weißwasser verhandelt. Aber der Richter will Clemens zur Verkehrsschulung schicken!

Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) wurde bei einem Tempo-Verstoß erwischt. © Sebastian Kahnert/dpa Der Reihe nach: Conrad Clemens hatte ein Bußgeld von 550 Euro und zwei Monate Fahrverbot kassiert, weil er in Krauschwitz nachts geblitzt wurde. Er hatte Einspruch eingelegt, dann aber zurückgezogen, seinen "Fehler" eingestanden. So weit, so gut. Aber inzwischen hatte der zuständige Amtsrichter Alex Theile eingeschätzt, dass der Verdacht einer Straftat bestehe. Immerhin könnte Clemens (auch gegen sich selbst) ein illegales Rennen durchgeführt haben. Rechtlich ist es möglich, dass aus der Ordnungswidrigkeit ein Strafverfahren wird. Die Hürde: Zuvor müsste der Landtag die Immunität von Clemens aufheben. Zweimal stellte das Amtsgericht den Antrag in der Landeshauptstadt. Zweimal wurde den Juristen wegen Formfehlern die Bitte nicht gewährt. Dresden Politik Kurz vor der Stadtratssitzung: So könnte es mit DVB, Park- und Kitagebühren weitergehen Also stand am Montag, als für 9 Uhr der Prozess geplant war, Clemens weiter unter Immunitätsschutz. Er kam nicht. Aber im Gericht fanden sich Staatsanwalt, Amtsrichter und Anwalt zum Erörterungsgespräch ein. Ergebnis: Amtsrichter Theile unterbreitete einen Vorschlag.

Kultusminister Clemens tappte in die Foto-Falle auf Höhe der Erlebniswelt Krauschwitz. © xcitepress/Thomas Baier

Richter will Minister zum Verkehrsaufbauseminar schicken