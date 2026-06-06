Poster-Ärger für Holger Zastrow: So reagiert der Politiker
Dresden - Auch dieses Jahr startet die Brunnensaison verspätet, Team Zastrow (TZ) fordert daher, dass Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) die Zuständigkeit für die Brunnen verliert. Eine schrille Plakataktion sollte die Forderung untermauern. Die Verwaltung greift durch.
"Eva, mach die Brunnen an!", tönt es seit Anfang der Woche unmissverständlich von rund einem Dutzend Plakaten in der Innenstadt.
Nur: "Die Plakate von Team Zastrow sind weder beantragt noch genehmigungsfähig", erklärt das Rathaus auf Anfrage und lässt sie jetzt wieder abhängen.
Rückendeckung dafür gibt die PVP-Fraktion. Sie kreidet "wiederholt nicht genehmigte Plakate" des Teams Zastrow an, poltert: "Zastrow und seine parteigewordene One-Man-Show pfeifen auf Regeln."
TZ-Fraktions-Chef Holger Zastrow (57) gelassen: "Wegen der paar Froschposter muss man sich nicht so aufregen. Die Botschaft ist wichtiger."
Titelfoto: Steffen Füssel