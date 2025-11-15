Fahrradzähler-Verbot für Bürgermeister Kühn!

Dresden - Große Diskussion um Dresdens umstrittenste Radler-Themen im Stadtrat! Über die Fahrradbarometer am Pirnaischen Platz, Rambo-Fahrer auf der Hauptstraße und auch die gegenläufigen Einbahnstraßen auf der Radroute Ost, die Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne ) gegen den Autoverkehr angeordnet hatte, wurde lange gestritten - und folgenreich abgestimmt.

Gegenläufige Einbahnstraßen: Der Rat sprach sich für die Rücknahme der Verkehrsregelung aus. © Steffen Füssel

Geplant waren fünf Standorte mit zehn Zählgeräten. Pro Barometer fallen 45.000 Euro an, davon trägt die Stadt dank Fördergeldern "nur" rund 16.000 Euro. An vier weiteren Orten will Kühn die umstrittenen Zähler aufstellen.

"Teure und unnötige Prestigeprojekte. So bezeichnete der Bund der Steuerzahler Dresdens Fahrradbarometer", so CDU-Stadtrat Johannes Schwenk (33).

"Und ich vermute mal, dass er damit nicht ganz alleine dasteht." Seine Fraktion sprach sich gegen weitere Zählstellen aus und forderte, entsprechende Aufträge - wenn noch möglich - zu stoppen.

"Ich glaube wir tun ganz gut daran, Herrn Kühn vor weiterem Schaden zu bewahren", sagte Schwenk mit Blick auf den Wirbel, den die Barometer ausgelöst hatten.

"Ich kann verstehen, wenn man sagt, das brauchen wir nicht unbedingt", räumte sogar Susanne Krause (42, Grüne) ein. Kühn selbst berief sich aufs vom Rat beschlossene Fahrradverkehrskonzept, das auch die Ergänzung von Barometern vorsieht.