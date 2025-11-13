Showdown: Dresdner Rat verbietet OB Hilbert den Stadtreinigungs-Verkauf

Wie geht es weiter mit der Dresdner Stadtreinigung (SRD)? Nicht wie OB Hilbert es will!

Von Hermann Tydecks

Dresden - Wie geht es weiter mit der Stadtreinigung (SRD)? OB Dirk Hilbert (54, FDP) liebäugelt mit einem Teilverkauf des kommunalen Unternehmens. So sollen Gelder in die klammen Kassen fließen, davon Investitionen in Fuhrpark und Betriebshof gestemmt werden. Laut OB drohten sonst Gebührenerhöhungen von bis zu 33 Prozent. Nachdem SRD-Kräfte in Orange am Donnerstag vorm Rathaus protestiert hatten, kam es im Stadtrat zum Showdown.

"Verunsicherung ist groß": Die Kräfte der SRD protestierten am Donnerstag vorm Rathaus. © Steffen Füssel Laut OB würden bis 2035 rund 350 Millionen Euro auch für Modernisierung des Fuhrparks (Umstellung E-Fahrzeuge) und Ausbau bzw. Umzug des Betriebshofs am Tatzberg benötigt. Ein Teilverkauf (49 Prozent der Anteile) an SachsenEnergie oder Private könnte drastische Gebührenerhöhungen verhindern, die es zuletzt 2024 gegeben hatte (knapp ein Viertel mehr). In der Ratsdebatte wurde gestritten, ob das profitable Unternehmen (2024 gut vier Millionen Euro Gewinn) voll in kommunaler Hand bleiben sollte oder ein Teilverkauf sinnvoll(er) ist. Den hatte es 2004 ans französische Veolia bereits gegeben, 2020 kaufte die Stadt die Anteile wieder zurück. Dresden Politik "Armutszeugnis": Klinik-Sanierung in Dresden-Friedrichstadt auf der Kippe Der vor Ort protestierende SRD-Betriebsratschef Carsten Damme bezeichnete die Veolia-Jahre "nicht als die besten". Ein Verkauf an Private lehnten die Beschäftigten ab.

Auch OB Dirk Hilbert (54, FDP) sprach im Rat. © Steffen Füssel

Parteien wenden sich gegen Hilberts Plan