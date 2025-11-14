Flüchtlings-Unterbringung: Rathaus wartet noch auf sechs Millionen Euro
Dresden - Die Sozialkosten der Stadt steigen jedes Jahr. Finanzielle Hilfen vom Land könnten Dresden entlasten.
Doch auch hier gibt es Probleme. Aktuell wartet das Rathaus auf rund sechs Millionen Euro vom Freistaat, die für Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gebraucht werden.
Das ergab eine Anfrage der Grünen im Landtag.
Sachsenweit pochen Landkreise und die kreisfreien Großstädte sogar auf Kostenerstattungen in Höhe von mehr als 75 Millionen Euro.
Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache: Im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags wurde am Donnerstag die Freigabe der Gelder beantragt.
"Nun muss die Staatsregierung sicherstellen, dass den Kommunen die zum Teil seit vier Jahren überfälligen Gelder schnell erstattet werden", forderte Grünen-Politikerin Christin Melcher (42).
Titelfoto: Montage: Sebastian Kahnert/dpa, dpa