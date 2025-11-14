Flüchtlings-Unterbringung: Rathaus wartet noch auf sechs Millionen Euro

Dresden - Die Sozialkosten der Stadt steigen jedes Jahr. Finanzielle Hilfen vom Land könnten Dresden entlasten.

Christin Melcher (42, Grüne). © Sebastian Kahnert/dpa

Doch auch hier gibt es Probleme. Aktuell wartet das Rathaus auf rund sechs Millionen Euro vom Freistaat, die für Unterbringung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge gebraucht werden.

Das ergab eine Anfrage der Grünen im Landtag.

Sachsenweit pochen Landkreise und die kreisfreien Großstädte sogar auf Kostenerstattungen in Höhe von mehr als 75 Millionen Euro.

Doch jetzt kommt Bewegung in die Sache: Im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags wurde am Donnerstag die Freigabe der Gelder beantragt.