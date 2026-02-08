CDU fordert Blinden-Navi fürs neue Stadtforum

Das neue Stadtforum in Dresden soll barrierefrei sein. Die CDU fordert, für Blinde nachzurüsten.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Erst letztes Jahr wurde das Stadtforum (Baukosten: 140 Millionen Euro) feierlich eröffnet. Das moderne Gebäude soll barrierefrei sein - ist es das wirklich? Die CDU fordert, für Blinde nachzurüsten.

Wie komfortabel ist ein Gang durchs Stadtforum für sehbehinderte Dresdnerinnen und Dresdner?
Wie komfortabel ist ein Gang durchs Stadtforum für sehbehinderte Dresdnerinnen und Dresdner?

Ein flächendeckendes Bodenleitsystem im Stadtforum gebe blinden Menschen eine Grundorientierung, aber keine Infos darüber, wohin Abzweigungen führen.

"Deshalb ist es immer noch eine Herausforderung für die Betroffenen, einen bestimmten Ort im Stadtforum zu finden", erklärt die Fraktion in einem Antrag.

Darin wird OB Dirk Hilbert (54, FDP) gebeten, Maßnahmen zu ergreifen. Konkret könne das Problem mit akustischen Ansagen gelöst werden.

Die Stadtverwaltung sei bereits im Besitz der entsprechenden Technik namens "blindFind", sie müsse bloß installiert werden.

Solche Signalvorrichtungen will die CDU installieren.
Solche Signalvorrichtungen will die CDU installieren.
Hunderte Menschen in Dresden sind blind. (Symbolfoto)
Hunderte Menschen in Dresden sind blind. (Symbolfoto)

Als ein "Zeichen für die Wertschätzung und Unterstützung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger" bezeichnet die CDU ihre Idee. Letztlich entscheidet der Sozialausschuss, ob sie umgesetzt werden soll.

Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis, IMAGO/f8 das Bild

