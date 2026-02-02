Da isser wieder! Vorjohann zurück an alter Stätte

Dresden - Rückkehr eines bekannten Gesichts ins Dresdner Rathaus : Der frühere Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann (62, CDU) soll OB Dirk Hilbert (54, FDP) helfen, die Finanznot in den Griff zu bekommen. Das Comeback ist zeitlich beschränkt.

Ex-Finanzbürgermeister Hartmut Vorjohann (62, CDU) arbeitet wieder fürs Rathaus. © Eric Münch

Vorjohann war von 2003 bis 2016 Finanzbürgermeister, später bis 2024 Finanzminister des Freistaates. Seit Dezember arbeitet er wieder fürs Rathaus.

"Herr Vorjohann hat als ausgewiesener Finanzexperte den Auftrag erhalten, die Leistungen im Bereich Soziales und Jugend zu analysieren und Entwicklungen von Zahlungsströmen deutlich zu machen, sodass sich daraus Handlungsoptionen für die Stadt Dresden ergeben könnten", so ein Sprecher.

Der Vertragszeitraum sei auf drei Monate festgelegt, Ende ist im Februar.