Hoher Krankenstand, aber warum? Jetzt spricht die Umweltbürgermeisterin

Dresden - Der Krankenstand in der Dresdner Stadtverwaltung ist relativ hoch - und i m Geschäftsbereich von Eva Jähnigen (60, Grüne) ganz besonders . Woran das liegt? Jetzt spricht die Umweltbürgermeisterin!

Im Bereich von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) arbeiten viele im Freien - ihrer Meinung nach ein Grund für häufige Fehltage. © Thomas Türpe

Nach städtischen Zahlen lag der Krankenstand im Geschäftsbereich Umwelt und Klima, Recht und Ordnung, den Jähnigen leitet, zuletzt bei gut neun Prozent. Das ergibt 27,5 Krankheitstage pro Person.

In anderen Geschäftsbereichen und Ämtern waren es teils viel weniger Tage. Sind Mitarbeiter in Ordnungs- oder Umweltamt vielleicht besonders wehleidig? Mitnichten, sagt Jähnigen und springt für ihre Leute in die Bresche: "In meinem Geschäftsbereich arbeiten knapp tausend Köpfe, davon etwa 330 körperlich als Hausmeister, Straßenwärter oder Gärtner", erklärt sie. "Die, die körperlich hart arbeiten müssen, haben natürlich höhere Krankenstände."

Sie seien bei Wind und Wetter draußen unterwegs, müssten mit schweren Maschinen umgehen, hätten Arbeitsunfälle oder andere Körperschäden.

Etwa bei Straßenflickerei, Baumpflege oder aktuell im Winterdienst.