Hoher Krankenstand, aber warum? Jetzt spricht die Umweltbürgermeisterin

Der Krankenstand in der Dresdner Stadtverwaltung ist hoch - und im Geschäftsbereich von Eva Jähnigen ganz besonders. Jetzt spricht die Umweltbürgermeisterin!

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Der Krankenstand in der Dresdner Stadtverwaltung ist relativ hoch - und im Geschäftsbereich von Eva Jähnigen (60, Grüne) ganz besonders. Woran das liegt? Jetzt spricht die Umweltbürgermeisterin!

Im Bereich von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) arbeiten viele im Freien - ihrer Meinung nach ein Grund für häufige Fehltage.
Im Bereich von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (60, Grüne) arbeiten viele im Freien - ihrer Meinung nach ein Grund für häufige Fehltage.  © Thomas Türpe

Nach städtischen Zahlen lag der Krankenstand im Geschäftsbereich Umwelt und Klima, Recht und Ordnung, den Jähnigen leitet, zuletzt bei gut neun Prozent. Das ergibt 27,5 Krankheitstage pro Person.

In anderen Geschäftsbereichen und Ämtern waren es teils viel weniger Tage. Sind Mitarbeiter in Ordnungs- oder Umweltamt vielleicht besonders wehleidig? Mitnichten, sagt Jähnigen und springt für ihre Leute in die Bresche: "In meinem Geschäftsbereich arbeiten knapp tausend Köpfe, davon etwa 330 körperlich als Hausmeister, Straßenwärter oder Gärtner", erklärt sie. "Die, die körperlich hart arbeiten müssen, haben natürlich höhere Krankenstände."

Sie seien bei Wind und Wetter draußen unterwegs, müssten mit schweren Maschinen umgehen, hätten Arbeitsunfälle oder andere Körperschäden.

Auf dem Dresdner Neumarkt: Treffen sich zwei Minister zum Glühwein ...
Dresden Politik Auf dem Dresdner Neumarkt: Treffen sich zwei Minister zum Glühwein ...

Etwa bei Straßenflickerei, Baumpflege oder aktuell im Winterdienst.

Auch die Winterdienst-Mitarbeiter fallen in Eva Jähnigens Geschäftsbereich.
Auch die Winterdienst-Mitarbeiter fallen in Eva Jähnigens Geschäftsbereich.  © Thomas Türpe
Wen Grippe oder Erkältung erwischt haben, der kuriert sich besser zu Hause aus. (Symbolfoto)
Wen Grippe oder Erkältung erwischt haben, der kuriert sich besser zu Hause aus. (Symbolfoto)  © Arno Burgi/dpa

Eva Jähnigen: Im Freien arbeitende Mitarbeiter "wirken sich auf Gesamtwert aus"

Zugeordnet sind diese 330 Arbeiter nicht dem Umweltamt, sondern dem "Regiebetrieb Technische Dienstleistungen" (insgesamt 380 Mitarbeiter). Dieser ist eben auch an Jähnigens Geschäftsbereich angegliedert.

Laut Bürgermeisterin habe es hier zuletzt sogar 40 Krankheitstage pro Person gegeben - was die Zahlen insgesamt nach oben verzerre.

"Im Umweltamt zum Beispiel waren es nur 22 Krankheitstage, ebenso in anderen Ämtern in meinem Bereich. Die Krankenstände der Mitarbeiter, die im Freien arbeiten, wirken sich natürlich auf den Gesamtwert aus", sagt Jähnigen.

Titelfoto: Montage: Arno Burgi/dpa, Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Politik: