Fatales Signal: Kommentar zum vertagten Rettungspaket für die Jugendhilfe

Dresden - Der Stadtrat konnte sich nicht darauf einigen, Gelder für die Kinder- und Jugendhilfe zu beschaffen. Das ist ein fatales Signal! In mehrfacher Hinsicht.

Ohne die städtischen Gelder stehen verschiedene Jugendhäuser zum Jahreswechsel vor dem Aus. Darunter auch das beliebte "Moosmutzelhaus" in Dresden-Löbtau. © Steffen Füssel

Ohnehin wissen viele Sozialarbeiter bzw. Projektmitarbeiter in Verbänden und Vereinen wegen der Haushaltssperre mit Budgetkürzungen nicht, wie es künftig für ihre Hilfsprojekte weitergehen soll. Manche können sich noch nicht mal ihrer eigenen Stelle sicher sein, müssen ab Januar hoffen und bangen.

Die Folge: Teils suchen sich Betroffene aus Eigenschutz einen anderen Job - und mit ihnen gehen jahrelang aufgebaute Erfahrung und Vertrauen verloren.

Die Misere um die Jugendhilfe, der für 2026 über eine Million Euro fehlen, kommt zusätzlich dazu. Die Gelder waren eigentlich für Jugend-Treffs, Ferienlager und die Arbeit mit jungen Frauen gedacht.

Zwar wirkte die Diskussion im Rat mit dem Hin- und Herwürfeln verschiedener Fördersummen tatsächlich etwas wirr. Dennoch war die Vertagung des Rettungsplans (mit Stimmen von CDU) unnötig, ein Bärendienst für die betroffenen Einrichtungen!