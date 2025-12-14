Rettungspaket vertagt: Stadtrat lässt Jugendhilfe hängen

Dresden - Hiobsbotschaft für die auf Förderhilfen wartende Kinder- und Jugendarbeit in Dresden : Der Stadtrat konnte sich nicht auf ein Rettungspaket einigen und vertagte die Entscheidung. Ohne die städtischen Gelder stehen verschiedene Jugendhäuser zum Jahreswechsel vor dem Aus, darunter das beliebte "Moosmutzelhaus" in Löbtau, für dessen Erhalt Eltern über 3100 Unterschriften gesammelt hatten.

Dem beliebten Moosmutzelhaus an der Hermsdorfer Straße in Löbtau droht ab Januar die Schließung. © Steffen Füssel

Rund 100 "Stammkinder" (6 bis 14 Jahre) besuchen in ihrer Freizeit das "Moosmutzelhaus", können Freunde treffen, kochen, spielen, Ausflüge machen.

"Wir wissen, dass unsere Kinder dort gut aufgehoben sind, schöne Nachmittage erleben", so Vater Nick Pruditsch (38). "Es braucht Räume, die Kinder selbst entdecken, wo sie sich ausprobieren können", appellierte er an den Rat, die Einrichtungen auf der Streichliste zu retten.

Hintergrund für die mangelnden Gelder ist neben der allgemeinen Finanznot der Stadt ein Haushalts-Beschluss des Rates, die Schulsozialarbeit zu erhalten. Die dafür frei gemachten Gelder waren von der Verwaltung zu gering angesetzt bzw. falsch berechnet worden, was letztlich ein Loch in den Etat der Jugendhilfe riss.

"Wir sparen an unserer eigenen Zukunft", kritisierte PVP-Rätin Jessica Roitzsch (39, Volt). "Das ist ein Vorgeschmack auf die grausamen Entscheidungen, die wir hier in den nächsten Jahren noch treffen werden. Wir haben auch absehbar wahrscheinlich nicht mehr Geld für die Jugendhilfe", so Johannes Schwenk (33, CDU).