Im Schneckentempo zum Pass? Grüne fordern Einbürgerungs-Turbo

Dresden - In Dresden stapeln sich die Anträge auf Einbürgerungen: Waren es im Januar dieses Jahres noch 4100 offene Verfahren, sind es mittlerweile 4500. Die Grünen im Stadtrat fordern nun den Einbürgerungs-Turbo.

Für den deutschen Pass ergeben sich in Dresden lange Wartezeiten. © picture alliance/dpa

Bei den Antragstellern - hauptsächlich Syrer, Afghanen, Russen und Ukrainer - ist Geduld gefragt: Die Wartezeit für den deutschen Pass beträgt derzeit rund zweieinhalb Jahre.

Entsprechend bearbeiten die 14 Vollzeit-Sachbearbeiter im zuständigen Sachgebiet aktuell die Anträge aus dem Frühjahr 2023.

Als Gründe für die Verzögerungen gelten aufwendige Identitätsprüfungen, die dauerhafte Überlastung der Mitarbeiter sowie die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts auf Bundesebene, die eine Einbürgerung bereits nach fünf statt acht Jahren ermöglicht hatte (soll wieder abgeschafft werden).

Stadträtin Andrea Mühle (47, Grüne) erklärte, es brauche zunächst eine Optimierung der Prozesse, anschließend eine zügige Digitalisierung und eine Strategie zur Abarbeitung der bereits vorliegenden, analog gestellten Anträge.