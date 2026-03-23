Dresden in Finanznot: So will OB Hilbert das Riesenloch in der Stadtkasse stopfen

Dresden - Dresden in Finanznot: Trotz Haushaltssperre klafft ein riesiges Loch in der Stadtkasse. Nun stellte OB Dirk Hilbert (54, FDP ) seinen Plan vor, wie er das stopfen will. Neben Einsparungen setzt er dabei auf einen buchhalterischen Kniff. Die schmerzhaften Entscheidungen werden damit jedoch nur verschoben.

Stadtkämmerin Jeannette Rißmann und OB Dirk Hilbert und stellten den Notplan für Dresdens Finanzen vor. © Holm Helis

64 Millionen Euro Minus im vergangenen Jahr und 144 Millionen Defizit für 2026: Laut Verwaltung sind vor allem die Kosten für Soziales, Jugendhilfe und Personal stark gestiegen. Ursächlich für die Schieflage seien eine stagnierende Konjunktur sowie nicht auskömmlich finanzierte kommunale Pflichtaufgaben seitens des Bundes sowie des Freistaates.

Nach Verhandlungen mit allen Ämtern habe man sich laut Hilbert bei den Sachausgaben jetzt "aufs Notwendigste beschränkt", gut 38 Millionen Euro eingespart. Über das schuldenfinanzierte Sondervermögen des Bundes kämen für 2026 knapp 22 Millionen Euro zusammen.

Hilbert verschiebt außerdem geplante Investitionen in Höhe von fast 217 Millionen Euro in die Zukunft - eine Art Buchhaltungstrick. Denn die Stadt kann gar nicht alle finanziell eingeplanten Projekte starten, etwa weil noch Genehmigungen ausstehen.

Diese Projekte werden damit (aktuell) nicht gestrichen, aber das dafür reservierte Geld aus der Planung genommen. Alle Sparmaßnahmen bringen Dresden zum Jahresende auf ein Liquiditätsdefizit von "nur" noch knapp 107 anstatt 240 Millionen Euro.