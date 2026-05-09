Damit Wohnen wieder bezahlbar wird: Mieterverein Dresden nimmt jetzt die Politik in die Pflicht

Dresden - 19.000 Haushalte aus Dresden und Umgebung sind Mitglieder. Jetzt warnt der Mieterverein Dresden dringlich wie selten vor einem "mehr als angespannten" Wohnungsmarkt - und fordert Stadt und Freistaat auf, mit allen Mitteln dagegen vorzugehen. Außerdem warnt der Verein vor Vonovia.

Jan Bröchler (49) ist Geschäftsführer des Mieterverein "Dresden und Umgebung". © Steffen Füssel

Laut Verein wohnen 85 Prozent der Dresdner zur Miete. "Wer jetzt umziehen will, weiß, wie schwer es ist, eine Wohnung zu finden. Insbesondere im bezahlbaren Bereich", sagt Geschäftsführer Jan Bröchler (49).

"Der Leerstand ist extrem gering, das Angebot mehr als dürftig." Mit Blick auf die wachsende Stadt müssten eigentlich 2500 neue Wohnungen pro Jahr gebaut werden.

Da liege man deutlich drunter, es gebe wegen hoher Kosten kaum neu startende Bauprojekte, so Bröchler. In zehn Jahren würden zudem noch die städtischen Belegungsrechte für 10.000 Sozialwohnungen wegfallen, auch das müsse kompensiert werden.

In seinen neuen Leitlinien fordert der Verein die Verlängerung der 2027 auslaufenden Mietpreisbremse (Miethöhe bei Neuverträgen höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete) sowie der Kappungsgrenze (Erhöhungen innerhalb von drei Jahren nur um maximal 15 Prozent).