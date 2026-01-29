 5.068

Großprojekt im Südpark: Diese millionenschwere Anlage soll dort entstehen

Jetzt legt das Rathaus Dresden ein Park-Projekt vor, das Sportlerherzen höher schlagen lässt.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Noch ist der 36,5 Hektar große Südpark zwischen Plauen und Räcknitz in weiten Teilen einfach grüne Wiese, bis zur BUGA soll er Form angenommen haben. Jetzt legt das Rathaus ein Park-Projekt vor, das Sportlerherzen höher schlagen lässt.

Der Park erstreckt sich über 36,5 Hektar Fläche im Dresdner Süden.
Der Park erstreckt sich über 36,5 Hektar Fläche im Dresdner Süden.  © Steffen Füssel

Demnach ist geplant, auf knapp einem Hektar ein gigantisches Sportareal zu errichten - mit fünf Beachvolleyballfeldern, drei Tischtennisplatten, zwei Calisthenics-Anlagen, Tischkicker, Balancierseil-Strecke und einem Multifunktionsfeld, etwa für Fußball oder Tennis.

Eine Sitzmauer mit Treppenstufen soll den Höhenanstieg nach Norden abfangen, zudem ist ein kleines Funktionsgebäude geplant. Ein Teil der Fläche soll als Rückhaltefläche dienen.

Laut Vorlage könnte der Bau schon diesen Sommer beginnen! Bei einer erwarteten Bauzeit von 16 Monaten wäre das Sportlerparadies im Südpark dann im Herbst 2027 vollendet.

Kritik von den Grünen: Kann Dresden überhaupt alle Vorhaben zur BUGA schaffen?
Dresden Politik Kritik von den Grünen: Kann Dresden überhaupt alle Vorhaben zur BUGA schaffen?

Knapp 2,2 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten, 1,46 Millionen Euro Fördermittel wurden schon bewilligt.

An dieser Stelle - hinter Unigebäuden - könnte die Sportanlage entstehen.
An dieser Stelle - hinter Unigebäuden - könnte die Sportanlage entstehen.  © Steffen Füssel

Die restlichen rund 731.000 Euro Eigenmittel sind den Angaben zufolge bereits für das Projekt eingeplant. Anfang Februar entscheidet der Bauausschuss.

Titelfoto: Steffen Füssel

Mehr zum Thema Dresden Politik: