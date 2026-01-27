Kritik von den Grünen: Kann Dresden überhaupt alle Vorhaben zur BUGA schaffen?

Dresden - Dresden will 2033 die Bundesgartenschau (BUGA) veranstalten - trotz jüngster Schrumpfung um das Nordareal am Proschhübel mit jetzt 120 Millionen Euro geplanten Investitionen ein Mega-Projekt für die Stadtentwicklung. Am Donnerstag soll der Stadtrat über die städtische Konzeption befinden - vorab gibt es Lob, aber auch Tadel.

Die Galopprennbahn in Seidnitz ist Kernareal der BUGA. Was hier saniert und ausgebaut werden soll, muss der Stadtrat noch entscheiden. © Steffen Füssel

Kritik äußern etwa die Grünen. Zwar klinge 2033 noch weit entfernt. "Aber wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit" so Stadtrat Wolfgang Deppe (70) mit Blick auf die Planungen für so eine Großveranstaltung.

So erforderten geplante Bauprojekte wie die Fuß- und Radbrücke über die Bergstraße (B170) zwischen Südpark und Räcknitz jahrelange Planfeststellungsverfahren.

Das Rathaus müsse jetzt zeigen, "wie das überhaupt noch funktionieren soll", forderte Deppe. Er frage sich zudem, was die Sanierung der Tribüne und Pferdeställe auf dem Kernareal der Galopprennbahn mit der BUGA zu tun habe. Darüber freue sich eher der Betreiber.

Außerdem sei die Expertise aus den Fachämtern von der verantwortlichen städtischen BUGA-Gesellschaft bislang nur "sehr unzureichend" einbezogen worden.