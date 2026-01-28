Königsbrücker, Blaues Wunder, Campuslinie: Dresden will dieses Jahr 108 Millionen Euro verbauen

Dresden - So viel Geld auf einmal hat Dresden noch nie in Brücken und Straßen investiert: 2026 stehen über 108 Millionen Euro bereit, mehr als doppelt so viel wie sonst. Fünf Großbaustellen kommen auf die Stadt zu, Problemzonen wie die Königsbrücker Straße und das Blaue Wunder sollen endlich angegangen werden.

Noch ist das Blaue Wunder marode, ab diesem Jahr wird es auf beiden Elbseiten saniert. © Thomas Türpe

"Die Baustellen werden bis Ende des Jahrzehnts das Verkehrsgeschehen prägen", sagt Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne). Möglich seien die vielen Projekte dank des neuen Brückenfonds, teils finanziert die Stadt ihre Eigenanteile also per Kredit.

An der Hamburger Straße in Cotta laufen schon Bauarbeiten für einen neuen Verkehrsknotenpunkt, 2029 soll er fertig sein. Der Ausbau der Königsbrücker Straße in der Neustadt beginnt diesen September - nach jahrelangen Diskussionen, Bauzeit vier Jahre.

Das rostende Blaue Wunder wird auf Loschwitzer Seite schon saniert, ab Oktober bis Ende 2030 dann auch auf Blasewitzer Seite. Schon ab Juni wird außerdem zwischen Nossener Brücke und Nürnberger Straße gebaut, hier entsteht der nächste Teilabschnitt der Campuslinie.

Letztes Bauprojekt für dieses Jahr ist die Erneuerung der Technik im Tunnel Wiener Platz ab Ende 2026 - und ab 2027/28 stehen mit den Ersatzneubauten für die Brücke Königsbrücker Straße und die Carolabrücke gleich die nächsten Großvorhaben an.