Trotz heftiger Kritik: Hier plant die Stadt das nächste Fahrradbarometer

Die digitalen Zählstellen für vorbeifahrende Radler verschafften Dresden einen Eintrag ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes.

Von Lennart Zielke

Dresden - Die digitalen Zählstellen für vorbeifahrende Radler verschafften Dresden einen Eintrag ins Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Selbst der Stadtrat untersagte ob knapper Kassen zuletzt das Aufstellen weiterer Fahrradbarometer. Dennoch plant die Verwaltung bereits jetzt die nächsten Geräte ...

Das Display zeigt es: Mehr als 172.000 Radler fuhren seit April an der St. Petersburger Straße (stadteinwärts) entlang. © Petra Hornig Am Sachsenplatz in der Johannstadt soll eine weitere Zählstelle hinzukommen. Die Planungsleistungen seien abgeschlossen und das Barometer bereits produziert und werde angeliefert, bekräftigte eine Rathaussprecherin gegenüber TAG24. "Der Standort wird deshalb wie geplant umgesetzt." Im November setzte die CDU im Stadtrat einen Antrag durch, der den weiteren Ausbau der Zählstellen stoppt. Ursprünglich waren in den Planungen des Geschäftsbereichs von Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) auch die Lennéstraße, das Stadtforum und die Wilsdruffer Straße als Messorte vorgesehen.

Rathaus will Fahrradzähler am Sachsenplatz