Umstrittener Regionalplan aufgestellt: Kommen jetzt tatsächlich Windräder in die Heide?

Dresden - Ganz Dresden diskutiert. Nun bekommt's die Stadt schwarz auf weiß: Der Regionale Planungsverband hat seinen Plan für Windradgebiete in den Kreisen Meißen, Sächsische Schweiz und für die Stadt Dresden aufgestellt. Darin: 102 Vorranggebiete für Windräder. Zwei davon im Schönfelder Hochland - und eins in der Dresdner Heide . Wenn es keinen größeren Gegenwind gibt.

Diese vom Borkenkäfer zerklüftete Fläche in der Dresdner Heide ist nun offiziell ein Vorranggebiet für Windräder. © Stefan Häßler

"Lassen Sie mich anderthalb Worte vorwegschicken", sagte Verbandsvorsitzender Ralf Hänsel (56, CDU) zu Beginn der Sitzung, die gut 100 Bürger anzog. Auch er halte Flächenziele "für einen Fehler. Gleichwohl ist die aktuelle Rechtslage so wie sie ist."

Mit dem veröffentlichten Teilregionalplan setzen die Planer Bundesgesetz um, wonach bis nächstes Jahr 1,3 Prozent, bis 2032 2 Prozent Landesfläche für Windräder hermüssen. "Dafür gibt es nun die Vorranggebiete, wo am Ende des Tages Windkraftanlagen gebaut werden dürfen - aber nicht müssen", so Hänsel.

Fakt ist aber auch: Die Planungsregion ist die kleinste in Sachsen, zählt aber mit einer Million Einwohnern die höchste Siedlungsdichte. Der Plan hat "keinen Reservepuffer".

Heißt: Nach allen Ausschlusskriterien fallen aktuell die gesetzlich vorgeschriebenen 1,3 Prozent an. Werden die nicht bebaut (oder etwa beklagt), wird das "eine noch größere Verspargelung der Landschaft zur Folge haben", wie Hensel sagte.