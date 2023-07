Kampf gegen Wärme: Dresden präsentiert Deutschlands erstes Hitze-Handbuch

Dresden - Hitze-Alarm in Dresden ! Bis 2050 soll es in der Stadt laut Prognose nochmal rund 2,6 Grad wärmer werden. Das wird vor allem die älteren Bewohner belasten. Das Rathaus startet mit Deutschlands erstem "Hitze-Handbuch" jetzt eine Aufklärungskampagne.

Dazu wurden 90 Einrichtungen (Seniorentreffs, Pflegeheime etc.) und Bewohner über den Umgang mit Hitze und richtiges Lüften (komplette Nacht mit Durchzug) aufgeklärt. So konnten die Temperaturen in den Räumen merklich gesenkt werden.

Bereits seit 2017 arbeitet das Rathaus mit dem Leibnitz-Institut und weiteren Partnern zusammen, untersucht, wie Stadtviertel und Gebäude besser an die Hitze angepasst werden können. In Gorbitz wurden dabei Häuser auch mit neuen Lüftungsanlagen und Außenjalousien ausgestattet.

All das wurde im bundesweit ersten "Hitze-Handbuch" festgehalten, das die Stadt am heutigen Donnerstag veröffentlichte. Es wird nun an Seniorenheime und Co. verteilt, die ihre Bewohner weiter aufklären sollen.

Bis Sommer 2025 soll dann ein stadtweiter "Hitzeaktionsplan" erarbeitet werden. Der soll auch Hitze-Inseln zeigen, die besonders in der Altstadt, aber auch in Pieschen (viele versiegelte Flächen) auftreten.