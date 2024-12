Was kommt da noch? Neuer Rathaus-Bau wird erheblich teurer

Dresden - Wie teuer wird OB Dirk Hilberts (53, FDP) neues Stadtforum am Ferdinandplatz? Ursprünglich ging die Verwaltung mit Baukosten in Höhe von rund 116 Millionen Euro in die Planungen. Dass diese Ausgaben durch sogenannte Leistungsänderungen um 3 Millionen Euro ansteigen, gilt als sicher.