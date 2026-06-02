Dresdner Brunnen-Zoff schäumt über: Jetzt schlägt die Bürgermeisterin zurück

Dresden - Weil es wie schon im Vorjahr Ärger um Dresdens Brunnen gibt, soll OB Dirk Hilbert (54, FDP) der Umweltbürgermeisterin die Verantwortung dafür entziehen, fordert Team Zastrow. Jetzt schießt Eva Jähnigen (60, Grüne) gegen ihre Kritiker zurück.

Will die Brunnen-Zuständigkeit innerhalb der Verwaltung ändern: Team Zastrow-Fraktionschef Holger Zastrow (57). © Steffen Füssel

TZ-Fraktions-Chef Holger Zastrow (57) hatte moniert, dass die Verwaltung viel Geld investiere, um Brunnen zu sanieren, teures Pop-up-Grün und neue Nebelduschen gegen die Überhitzung aufstelle, dann aber angeblich Geld für den Brunnenbetrieb fehle. Darum solle Hilbert die Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung ändern.

"Herrn Zastrows Vorschlag fehlt leider der Realitätsbezug", wehrt sich Jähnigen. "Die Haushaltslage der Stadt einerseits und die Unterfinanzierung des Brunnenbetriebes mit zunehmenden Instandhaltungsproblemen und Reparaturbedarf andererseits verändert sich durch andere Verwaltungszuständigkeiten nicht."

Notwendig sei es, den zuständigen Bereich finanziell besser auszustatten und zuallererst einmal einen Nachtragshaushalt zu beschließen, um die geltende Haushaltssperre zu beenden.

Diese bewirkt, dass von den eingestellten Geldern für die Brunnensaison (maximal 350.000 Euro) aktuell nur die Hälfte fließen kann. Laut Jähnigen koste der reine Saisonbetrieb 300.000 Euro.