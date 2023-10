Dresdner durften sich umschauen: Besuch im Bordell, das zum Flüchtlingsheim wird

Dresden - Statt eines Bordells eröffnet nun eine Flüchtlingsunterkunft in Torna (Leubnitz-Neuostra). Bevor ab nächster Woche erste Flüchtlinge einziehen, konnten am heutigen Mittwoch Einheimische einen Blick in die spezielle Unterkunft werfen, die sich sichtlich von anderen Heimen unterscheidet.