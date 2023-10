So groß ist der Mangel an Plätzen: Dresden macht Bordell zur Unterkunft für Geflüchtete

Dresden - Die Pläne sorgten für Aufregung: Vor zwei Jahren wollte Rotlicht-Unternehmer Werner Kirschner (51) in Alttorna (Leubnitz-Neuostra) sein Luxus-Bordell "Imperial" mit Club, Tabledance und Shisha-Lounge eröffnen. Fertiggestellt wurde der Lusttempel, in Betrieb ging er allerdings nie. Nun ziehen ab Monatsende dort Geflüchtete ein.

Rund eine Million Euro wollte Kirschner nach eigenen Angaben in das Freudenhaus stecken, die 20 Zimmer teils mit Whirlpool und goldfarbenen Leder-Couchgarnituren edel ausstatten.

Schon Ende des Monats sollen die ersten Flüchtlinge eintreffen. © dpa/Boris Roessler

Allerdings: "Aufgrund der zuvor geplanten Nutzung des Gebäudes, unterscheiden sich die farbliche Gestaltung der Zimmer und Ausstattung der Bäder von dem sonst üblichen Standard", sagt ein Rathaus-Sprecher. "Um unnötige Kosten zu vermeiden, wurde von erneuten Malerarbeiten abgesehen."

Heißt: Die Zimmer erinnern in teils schrillen und extravaganten Wandfarben und -mustern noch an die einst geplante Nutzung, in Bädern sind hochwertige Fließen verbaut.

Die Sozialarbeit übernimmt die Caritas. Ein Sicherheitsdienst ist am Wochenende (rund um die Uhr) und unter der Woche in der Nacht anwesend.

Interessierte können morgen von 15 bis 18 Uhr einen Blick in die Unterkunft werfen, auch Fragen stellen.

Erst vor wenigen Tagen hatten Unbekannte vor Ort ein Protest-Graffiti auf die Straße Alttorna gesprüht.