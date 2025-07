Ein wirklich süßes Projekt: In dieser Kita wird komplett auf (Industrie-)Zucker verzichtet

Dresden - Hier gibt's Banane statt Schokolade: Die Kita Sternstraße (Mickten) ist "zuckerarm" und verzichtet auf jeglichen Industriezucker. Es darf aber auch mal genascht werden: in Form von Obst aus dem hauseigenen Naschgarten.

Erzieherin Nicole Klein (40) erklärt den Kindern, worauf es beim Obstschneiden ankommt und warum Vorsicht geboten ist. © Christian Juppe

Eröffnet wurde die Kita 2010. Damals noch mit "zuckerfreiem" Konzept, wurde das schnell verworfen: "Das ist nahezu unmöglich. Dann könnten wir nicht mal Obst anbieten", betont Leiterin Jessica Hähnlein (37).

Säfte? Fehlanzeige: "Bei uns gibt es ungesüßte Tees und Wasser." Auch an Festtagen gibt es keine Ausnahmen: "Hier sind wir im engen Austausch mit den Eltern und nennen gute Alternativen. Statt Schokoweihnachtsmann gibt's Mandarinen."

Doch nicht nur auf die Ernährung kommt es an: "Uns geht es um Ganzheitlichkeit. Für eine gesunde Lebensweise ist auch Bewegung, guter Schlaf und ausreichend trinken wichtig", betont die Leiterin.

"Im Tun lernt man." Deshalb werden die Kinder in viele Prozesse eingebunden und so an eine ausgewogene Ernährung herangeführt.