Erste Opfer des Sparkurses: Diese Dresdner Jugendtreffs machen dicht
Dresden - Die Finanznot und Einstellung der Förderung forderten bereits zwei Opfer: Dem AWO-Jugendtreff Check Out in Niedersedlitz (Bahnhofstraße) fehlen 195.000 Euro, dem Jugendtreff Oase in Kaditz (Fechnerstraße) 170.000 Euro - beide Häuser machten nun dicht.
Es gebe keine Hoffnung mehr, hieß es von der AWO.
"Wir bedanken uns bei allen für die geleistete Mit- und Zusammenarbeit über drei Jahrzehnte. Alle einzeln aufzuzählen, wären zu viele", schreibt der Vorstand des Jugendhilfe-Vereins Oase auf seiner Webseite.
Und weiter: "Die Räume in der ersten Etage des Theaterhauses Rudi, die auch den Oase-Jugendtreff beheimateten, waren bereits in den letzten Jahren der DDR als Treffpunkt für und von jungen Menschen genutzt worden."
Damit ist jetzt Schluss.
