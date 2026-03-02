Zensur-Zoff im Dresdner Stadtrat: Satiriker vom Rathaus bloßgestellt

Dresden - Nachdem die Verwaltung ein Bild des Satire-Politikers Max Aschenbach (40, Die PARTEI) für dessen kritische Präsentation heimlich verändert hatte , den Volksvertreter damit bloßstellte, befasst sich der Stadtrat am Donnerstag ausführlich mit dem Vorfall. Schon im Vorfeld fliegen die Fetzen.

"NICHT WITZIG": So sah das von der Verwaltung geänderte Bild im Stadtrat aus. © Hermann Tydecks

Was darf Satire? Was darf ein Stadtrat, was die Verwaltung? Darüber diskutiert nun der Rat auf Antrag von Aschenbachs PVP-Fraktion nach dem Vorfall im Januar.

Der Satiriker wollte für seine kritische Rede zur Bundesgartenschau (Buga) ein Bild präsentieren, auf dem tote Pferde, ein Porträt von OB Dirk Hilbert (54, FDP), "Buga '33" in SS-Runen-ähnlicher Typografie und das Statement "Wir verpatzen Zukunft" zu sehen sind.

Doch sein Originalbild wurde ohne sein Wissen manipuliert: Ein Känguru-Warnschild und ein fetter "NICHT WITZIG"-Aufdruck (sollte eine satirische Anspielung auf die "Känguru-Chroniken" sein) verdeckten wesentliche Teile. Als der Satiriker das auf der Leinwand sah, forderte er eine Erklärung, erntete aber nur Hilberts Spott.

Während Aschenbach, der bereits früher mit satirischen Redebeiträgen und Bildern für Kontroversen sorgte, einen tiefgreifenden Rechtsbruch sieht, spricht das Rathaus selbst von Satire, einem einmaligen Vorgang, weist Vorwürfe "struktureller Zensur" zurück.