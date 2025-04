Eskalation im Brunnen-Streit: Dieses Hilbert-Event will Fraktion jetzt "opfern"

Keine Abkühlung an heißen Tagen: Die beiden Brunnen am Albertplatz (hier: "Stürmische Wogen") bleiben trocken. © Steffen Füssel

Nur acht von rund 100 Brunnen will Jähnigen wegen der angespannten Haushaltslage aus dem Winterschlaf holen. Teils nur, um Funktionalität und Gewährleistungsansprüche nach kürzlich erfolgten Sanierungen zu prüfen.

Insbesondere Kosten für Strom, aber auch Wasser sollen so gespart werden. Jähnigen spricht von einer "sechsstelligen Summe", auf den Rathaus-Fluren ist von bis zu maximal 400.000 Euro die Rede.

"Warum erfährt der Stadtrat knapp zwei Wochen nach dem Haushaltsbeschluss von fehlenden Mitteln für die Brunnen? In den Verhandlungen wurde das von der Umweltbürgermeisterin nie angezeigt. So sieht schlechtes Handwerk in der Stadtspitze aus", kritisiert SPD-Rätin Julia Hartl (38).

"Gerade in Zeiten immer heißerer Sommer ist es doch völlig absurd, Brunnen abzuschalten. Diese sorgen für Abkühlung, verschönern unsere Plätze und erhöhen die Aufenthaltsqualität - gerade für Familien mit Kindern", so Hartl.