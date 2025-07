So viele Syrer kehrten freiwillig in ihre Heimat zurück

Dresden - Seit 2015 sind rund eine Million Syrer nach Deutschland eingewandert. Mehr als 7400 leben aktuell in Dresden - weil Syrien noch als unsicher gilt, können sie nicht abgeschoben werden. Doch sie können freiwillig ausreisen!

Etwa eine Million Syrer leben derzeit in Deutschland. © IMAGO/Detlef Heese

Die Stadt fördert die freiwillige Rückkehr syrischer Staatsbürger finanziell (TAG24 berichtete) und lässt sich das Geld vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rückerstatten.

Bis zu 4000 Euro gibt es pro Familie, bis zu 1000 Euro pro Person.

Wie das Rathaus auf AfD-Anfrage mitteilt, wurde das Angebot dieses Jahr schon genutzt. Nur nicht besonders rege. Seit Januar gingen 20 Anträge ein, von denen bislang neun bearbeitet wurden.

Aber: Alle neun bearbeiteten Anträge wurden positiv beschieden.

Neun Syrer, die sich vor der Rückkehr in ihr Heimatland beraten und finanziell unterstützen ließen, leben also nicht mehr in Dresden.