Stadt Dresden startet Umfrage unter Bürgern: Was hat es damit auf sich?

Dresden - Was sind die größten Probleme in der Stadt? Die Verwaltung will wieder wissen, was die Dresdner beschäftigt und verschickt Fragebögen zur Kommunalen Bürgerumfrage. 19.200 zufällig ausgewählte Dresdner (16 bis 90 Jahre) sollen ihre Gedanken teilen.

Wie geht es den Dresdnern, wie sehen sie ihre Stadt? Das Rathaus will's wissen. © Holm Helis

So will die Stadt ein "repräsentatives Bild über die aktuellen Lebensbedingungen der Bevölkerung" erhalten.

Die Ergebnisse sollen Datengrundlage für künftige Planungen und Entscheidungen sein - zum Beispiel für das Stadtentwicklungs- und Verkehrskonzept.

"Ich bitte Sie herzlich, nehmen Sie stellvertretend für alle Dresdnerinnen und Dresdner an der Umfrage teil", appelliert Oberbürgermeister Dirk Hilbert (54, FDP).