Gemeinsam gegen die Einsamkeit: So helfen Ämter und Verbände Dresdens Senioren

Dresden - Jeder dritte Dresdner Rentner ist einsam. Tendenz: steigend. Die Landeshauptstadt hat das nicht nur erforscht: Bei regelmäßigen Seniorenkonferenzen kämpft sie zusammen mit Verbänden dagegen an.

Anke Floreck (57) leitet die Seniorenberatungstelle. Am Baum hinter ihr sammelten Rentner Wünsche für Prohlis. © Steffen Füssel

Mehr als 160.000 Dresdner sind wenigstens 60 Jahre alt. Ein gutes Dutzend von ihnen folgte am Donnerstag dem Ruf der Arbeiterwohlfahrt in den Bürgersaal Prohlis. Unterm Titel "in Würde alt werden" lädt das Sozialamt alle zwei Jahre zu sogenannten Seniorenkonferenzen in den verschiedenen Stadtteilen.

"Das Älterwerden ist keine Last, sondern ein Privileg", sagt Astrid Michael vom Sozialen Dienst der Stadt. Doch gerade, wenn Gebrechlichkeiten hinzukämen oder der Ehepartner stirbt, müssten Selbstbestimmung und Teilhabe neu erlernt werden. Auch dafür seien die Konferenzen da.

Barbara Arnold (85) wohnt seit 1977 in Prohlis. Nachdem ihr Mann vor 20 Jahren gestorben war, hielt sie sich mit Busreisen und Wanderungen auf Trab. Doch seit sie auf einen Rollator angewiesen ist, hat sie "Sorge, mit der Straßenbahn zu fahren. Dadurch komme ich nicht mehr so viel in die Stadt", sagt sie.

So gefiel es ihr sehr, dass sich Enver Nickel vom gleichnamigen Reiseunternehmen bei der Konferenz vorstellte.