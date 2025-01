Grundsteuerreform greift - Dresdner Eigentümer und Mieter betroffen!

105.000 Bescheide verschickt die Stadt am Donnerstag an Dresdens Grundeigentümer. Das umfasst zwei Drittel aller Grundstücke, die Briefe fürs restliche Drittel geht im Laufe des Jahres raus.

Da diese die Kosten auf Mieter umlegen, sind letztlich alle Dresdner betroffen - die Entwicklungen in den Stadtteilen sind sehr unterschiedlich.

In Stadtteilen mit hohem Plattenbauanteil wie Prohlis sinkt die Grundsteuerbelastung im Durchschnitt. © Eric Münch

Dennoch könne die Reform dazu führen, dass Grundstückseigner bis zum Dreifachen der bisherigen Summe zahlen müssen, so Steuerkassenamtsleiter Thomas Weihermüller (62). Dafür werde bei anderen nur die Hälfte der bisherigen Abgabe fällig. Dies sei im Sinne einer gerechteren Steuer auch gewollt.

Beispielsweise steigt die Grundsteuerbelastung der Wohngebäude in Kleinzschachwitz und Loschwitz durchschnittlich um je fast 25 Prozent. Spitzenreiter ist Rochwitz mit 37 Prozent mehr.

In Prohlis hingegen sinkt die Grundsteuerbelastung durchschnittlich um gut 27 Prozent, in Gorbitz um gut 17 Prozent. Plattenbaugebiete bzw. dort lebende Bürger dürften also profitieren.